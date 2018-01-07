Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве

Украинские радикалы облили краской здание Россотрудничества в Киеве.

Видеозапись нападения обнародовала на YouTube радикальная группировка «Черный комитет», которая взяла на себя ответственность за случившееся.

В аннотации к ролику отмечается, что нападение было совершено в Рождественскую ночь. Активисты «Черного Комитета» облили красной краской центральный вход в здание. Также на стене была сделана надпись: «Смерть России!».

В минувшем году советник президента Украины Ирина Фриз заявила о намерении добиваться внесения на рассмотрение Рады документа, который бы запретил в стране деятельность Российского центра науки и культуры. По ее мнению, деятельность центра, который отправляет украинских детей в поездки по России, должна быть прекращена.