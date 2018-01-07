В Германии предложили ограничить пребывание на посту канцлера двумя сроками

Зампредседателя Бундестага Томас Опперман предложил ввести ограничение на количество сроков на посту канцлера ФРГ. Интервью с политиком привела газета Welt am Sonntag.

Опперман заявил, что в стране необходимо ограничить время пребывания одного человека на посту канцлера двумя сроками. Вместе с этим, политик высказался за продление срока с четырех до пяти лет.

Зампредседателя пожелал Ангеле Меркель, действующему канцлеру ФРГ, в ходе своего пребывания на посту «найти подходящее время, чтобы покинуть должность». Политик занимает свою должность уже в течение 12 лет и планирует остаться еще на четыре года.