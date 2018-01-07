Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
В Петербурге из-за подозрительного предмета закрыли станцию метро «Ладожская»

В Петербурге из-за подозрительного предмета закрыли станцию метро «Ладожская»

 Памфилова рассказала о кандидатах с «чудинкой»

Памфилова рассказала о кандидатах с «чудинкой»
Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве

Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве

 Порошенко лишил украинского гражданства более пяти тысяч человек в 2017 году

Порошенко лишил украинского гражданства более пяти тысяч человек в 2017 году
При взрыве в Идлибе погибли 18 человек

При взрыве в Идлибе погибли 18 человек

 В Германии предложили ограничить пребывание на посту канцлера двумя сроками

В Германии предложили ограничить пребывание на посту канцлера двумя сроками
В Петербурге из-за подозрительного предмета закрыли станцию метро «Ладожская»

В Петербурге из-за подозрительного предмета закрыли станцию метро «Ладожская»

 Памфилова рассказала о кандидатах с «чудинкой»

Памфилова рассказала о кандидатах с «чудинкой»
Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве

Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве

 Порошенко лишил украинского гражданства более пяти тысяч человек в 2017 году

Порошенко лишил украинского гражданства более пяти тысяч человек в 2017 году
При взрыве в Идлибе погибли 18 человек

При взрыве в Идлибе погибли 18 человек

 В Германии предложили ограничить пребывание на посту канцлера двумя сроками

В Германии предложили ограничить пребывание на посту канцлера двумя сроками
22:08   7 Января 2018
Весь мир
64

Хейли: мировые лидеры читают твиттер Трампа

Хейли: мировые лидеры читают твиттер Трампа

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что лидеры многих стран следят за твиттами президента Дональда Трампа. Ее слова привел телеканал ABC.

Хейли отметила, что главы государств и дипломаты делают этого, чтобы понять логику американского лидера. Мировое сообщество, по словам Хейли, не знает, чего ожидать от Трампа. Поэтому представители других стран весьма осторожны и уделяют много внимания тому, как вести себя с Соединенными Штатами.

Постпред США, как и Трамп, негативно отнеслась к рукописи Майкла Вулфа о Белом доме. Хейли отметила, что у нее не было возможности полностью ознакомиться с книгой. Президент США назвал журналиста «полным неудачником», а книгу — «лживой».

Автор: Павел Никифоров
#трамп #твиттер трампа #хейли
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2171
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4176
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
16185
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14514
Новости smi2.ru
Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России

Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России

 Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

 Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт

Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт

 Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины