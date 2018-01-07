Хейли: мировые лидеры читают твиттер Трампа

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что лидеры многих стран следят за твиттами президента Дональда Трампа. Ее слова привел телеканал ABC.

Хейли отметила, что главы государств и дипломаты делают этого, чтобы понять логику американского лидера. Мировое сообщество, по словам Хейли, не знает, чего ожидать от Трампа. Поэтому представители других стран весьма осторожны и уделяют много внимания тому, как вести себя с Соединенными Штатами.

Постпред США, как и Трамп, негативно отнеслась к рукописи Майкла Вулфа о Белом доме. Хейли отметила, что у нее не было возможности полностью ознакомиться с книгой. Президент США назвал журналиста «полным неудачником», а книгу — «лживой».