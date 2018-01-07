ЦИК принял документы для участия в выборах от кандидата из Челябинска

Центризбирком РФ принял документы на выдвижение на пост главы государства от Виктора Черепнина, прибывшего в ведомство из Челябинска.

Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 7 января — это последний день, когда кандидаты, решившие участвовать в выборах президента страны в порядке самовыдвижения, могут подать в ЦИК необходимые для этого документы. Если документы кандидатов соответствуют порядку, то комитет принимает решение о регистрации группы избирателей и уполномоченных представителей по финансовым вопросам, а также дает кандидату на пост президента страны право на открытие счета с целью формирования избирательного фонда.

Затем претендент должен заняться сбором подписей. Самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на должность президента России нужно заручиться поддержкой по меньшей мере 300 тысяч граждан, при этом на один регион страны должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.