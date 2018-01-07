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21:50   7 Января 2018
Весь мир
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Американские кинокритики определили лучший фильм минувшего года

Американские кинокритики определили лучший фильм минувшего года

Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм 2017 года.

Также эксперты вручили премии по итогам минувшего года и назвали лучший фильм – им оказался «Леди Берд» режиссера Греты Гервиг. Об этом 7 января сообщают западные СМИ.

Помимо этого, Гервиг получила приз кинокритиков как лучший режиссер и лучший сценарист. Актрису Салли Хокинс критики сочли исполнительницей лучшей женской роли за работу над фильмом «Форма воды». Лучшим актером, по мнению экспертов, оказался Дэниел Калуя, сыгравший в кинокартине «Прочь».

Лучшими актерами второго плана стали Лори Меткалф («Леди Берд») и Уиллем Дефо («Проект "Флорида"»). За лучшую операторскую работу награду присудили фильму «Бегущий по лезвию 2049».

Автор: Алла Ларионова
#кинематограф #кинокритики #леди берд
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