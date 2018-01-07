Американские кинокритики определили лучший фильм минувшего года

Национальное общество кинокритиков США выбрало лучший фильм 2017 года.

Также эксперты вручили премии по итогам минувшего года и назвали лучший фильм – им оказался «Леди Берд» режиссера Греты Гервиг. Об этом 7 января сообщают западные СМИ.

Помимо этого, Гервиг получила приз кинокритиков как лучший режиссер и лучший сценарист. Актрису Салли Хокинс критики сочли исполнительницей лучшей женской роли за работу над фильмом «Форма воды». Лучшим актером, по мнению экспертов, оказался Дэниел Калуя, сыгравший в кинокартине «Прочь».

Лучшими актерами второго плана стали Лори Меткалф («Леди Берд») и Уиллем Дефо («Проект "Флорида"»). За лучшую операторскую работу награду присудили фильму «Бегущий по лезвию 2049».