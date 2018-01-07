Адвокат бывшего главы Ирана опроверг информацию о его аресте

Адвокат Адель Хайдари, представляющий интересы экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, не подтвердил информацию об аресте бывшего главы государства, появившуюся в ряде СМИ.

Юрист заявил, что подобные заявления «не соответствуют действительности». Ареста Ахмадинежада во время его поездки в Бушер не было, заявил Хайдари.

Накануне в СМИ появилась информация об аресте бывшего президента Ирана. Политика задержали за поддержку манифестов, проходящих в стране. Ахмадинежад, выступая в Бушере, обрушился с критикой на действующего главу государства. Власти Ирана расценили его заявление как «подстрекательство к беспорядкам».