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 Экс-советник Трампа извинился за свои слова в книге о Белом доме

Экс-советник Трампа извинился за свои слова в книге о Белом доме
21:20   7 Января 2018
Весь мир
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Экс-советник Трампа извинился за свои слова в книге о Белом доме

Экс-советник Трампа извинился за свои слова в книге о Белом доме

Бывший стратег президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон сожалеет о своих высказываниях в книге о Белом доме в сторону старшего сына главы государства.

Экс-советник выразил сожаление о том, что его слова в книге отвлекли внимание общественности от «исторических достижений» Трампа спустя год нахождения последнего на посту лидера США. Дональда-младшего он назвал «патриотом» и «хорошим сыном». Слова Бэннона привела газета Washington Post.

Писатель Майкл Вулф издал книгу «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Президент раскритиковал как рукопись, так и самого автора. Книгу политик назвал «лживой», а Вулфа «полным неудачником», отметив, что последний никогда не брал интервью у американского лидера в Овальном кабинете.

Автор: Павел Никифоров
#трамп #стивен бэннон #книга о белом доме
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