Мэр Москвы пообещал сделать тюбинговую горку на ВДНХ бесплатной для всех

Одна из крупнейших в мире тюбинговых горок, расположенная на ВДНХ в Москве, бьет рекорды по числу посетителей.

Об этом мэр российской столицы написал на своей странице в Twitter 7 января. Он также отметил, что с 10 января любой желающий сможет посещать горку бесплатно. Напомним, тюбинговая горка «Ракета» открылась на ВДНХ 23 декабря минувшего года.