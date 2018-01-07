Мэр Москвы пообещал сделать тюбинговую горку на ВДНХ бесплатной для всех
Одна из крупнейших в мире тюбинговых горок, расположенная на ВДНХ в Москве, бьет рекорды по числу посетителей.
Об этом мэр российской столицы написал на своей странице в Twitter 7 января. Он также отметил, что с 10 января любой желающий сможет посещать горку бесплатно. Напомним, тюбинговая горка «Ракета» открылась на ВДНХ 23 декабря минувшего года.
Тюбинговая горка на #ВДНХ бьет все рекорды посещаемости. Знаю, что многие не попадают туда из-за большого количества желающих (больше 5 тысяч человек в день), поэтому после праздников, с 10 января, устроим бесплатные катания с 11:00 до 16:00 со вторника по пятницу. Приходите!— Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 7, 2018