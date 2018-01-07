Центризбирком принял документы Присягина

Центральная избирательная комиссия приняла документы самовыдвиженца Тристана Присягина.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Воскресенье, седьмое января — последний день для подачи документов для лиц, претендующих в кандидаты на пост президента Российской Федерации.

В случае положительного решения по документам, Присягин, провозгласивший себя «президентом СССР», должен открыть специальный счет для формирования избирательного фонда. Кандидату в президенты необходимо собрать 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысяч в каждом регионе России. Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.