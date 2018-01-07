В США выступили за поэтапный подход к переговорам с КНДР

Вашингтон выступил за постепенный подход к диалогу с Пхеньяном. Об этом сообщила постпред США при ООН Никки Хейли. Ее слова привел телеканал ABC.

Накануне американский лидер Дональд Трамп внезапно заявил, что готов к диалогу с Северной Кореей и не против телефонного разговора с ее лидером Ким Чен Ыном. Хейли пояснила, что это может произойти в том случае, если КНДР прекратит испытания баллистических ракет и развитие ядерного оружия.

Постпред отметила, что в Вашингтоне не ждут от Пхеньяна быстрых действий. Это не случается в одну ночь, подчеркнула Хейли. В Северной Корее ранее заявили, что страна намерена участвовать в Олимпиаде-2018. Инициативу поддержали несколько государств. Переговоры с Сеулом по этой теме намечены на вторник, девятое января.