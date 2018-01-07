Порошенко лишил украинского гражданства более пяти тысяч человек в 2017 году

Украинский лидер лишил гражданства 5,2 тысяч человек за прошедший год.

Об этом информируют украинские СМИ, ссылаясь на администрацию президента. Также сообщается, что гражданство Украины получили порядка 957 лиц. Годом ранее гражданство этой страны получили 957 человек, из которых 94 были без гражданства.

В конце декабря Петр Порошенко рассказал на своей странице в Facebook о том, что ценность украинского паспорта растет.

Ранее сообщалось, что Порошенко озвучил стратегические цели своей страны, назвав главными среди них членство в Европейском союзе и вступление в НАТО. Однако он отметил, что это вряд ли произойдет в 2018 году и запланировано на будущее.