Патриарх Кирилл провел сеанс связи с МКС в честь Рождества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января поздравил экипаж Международной космической станции (МКС) с Рождеством Христовым.

Сеанс видеосвязи с космонавтами прошел в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС.

«Рождество — праздник, исполненный многими смыслами, он согревает душу и настраивает людей на добро», — отметил патриарх, обращаясь к россиянам

Он подчеркнул, что представители России на орбите являются героями страны. Работа космонавтов, заявил Патриарх, связана с огромными трудностями, затратами духовной и физической энергии, однако и отдача у этой профессии очень большая.

«Мы вами восхищаемся и поэтому имеем потребность поговорить с космонавтами в великие праздники», — добавил глава РПЦ.

В настоящее время на борту МКС находятся Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров из России, Скотт Тингл, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба из США, а также Норисигэ Канаи из Японии.