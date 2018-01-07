Станцию метро «Калужская» в Москве проверяют после сообщения о минировании

Ожидается прибытие кинологов.

В Москве на станции метро «Калужская» началась проверка после того, как неизвестный сообщил о ее минировании. Как сообщил источник в экстренных службах Москвы, об угрозе взрыва анонимно сообщили по телефону. Сейчас там проводится проверка всех помещений, пишет РИА Новости. Сама станция работает в обычном режиме.

Накануне сообщалось о совершении анонимных звонков о минировании трех московских вокзалов, аэропорта Домодедово и магазина.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время телефонные террористы заминировали порядка 3,5 тысячи зданий.