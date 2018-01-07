В Йемене мятежники сбили истребитель аравийской коалиции

Йеменские мятежники заявили о сбитом самолете аравийской коалиции.

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) сообщили о том, что 7 января ими был сбит военный самолет аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Соответствующие данные приводит телеканал Al Jazeera.

Согласно заявлению мятежников, истребитель ВВС коалиции рухнул в провинции Саада, которая расположена на севере Йемена и граничит с Саудовской Аравией. По поступающей информации, пилоты, которые на момент крушения находились в кабине военного самолета, остались живы. Каких-либо официальных комментариев от командования коалиции по поводу этих сообщений пока не поступало.