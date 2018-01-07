Британская разведка вернула на работу уволенных сотрудников из-за угрозы терактов

Спецслужбы Великобритании решили принять на работу сотрудников, которых ранее уволили по причине сокращения штата.

Об этом сообщает 7 января The Telegraph. Отмечается, что возвращение работников в спецслужбы стартовало в рамках усилившейся в стране борьбы с терроризмом. По информации издания, Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) уже вернул на работу 200 экс-сотрудников.

В службу МИ-6 (внешняя разведка Соединенного Королевства) вернулись 73 сотрудника, а в контрразведку страны МИ-5 — семь бывших агентов. Помимо этого, к оперативной работе решено привлечь внештатных подрядчиков и консультантов.

Расходы на возвращение ранее уволенных работников составили 1,2 млрд фунтов. Временные сотрудники, отмечают СМИ, получают в год по 144 тысяч фунтов.