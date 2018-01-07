Полиция Стокгольма назвала возможную причину взрыва у станции метро

Причиной взрыва, произошедшего 7 января у станции метро в Стокгольме, могла быть старая ручная граната.

Такое заявление сделал представитель полиции Ларс Альварше, сообщают местные СМИ. По словам полицейского, такие гранаты часто завозятся в страну из бывшей Югославии. Вероятно, они пролежали где-нибудь в подвале много лет и представляют опасность до сих пор.

Сообщение о том, что у метро раздался взрыв, поступило в 13.07 мск. В результате инцидента пострадал 60-летний мужчина. Он скончался в госпитале. Рядом с ним находилась 45-летняя женщина, которая была легко ранена. Она рассказала, что мужчина увидел на земле некий предмет и решил его поднять.

Инцидент не считается подготовленным террористическим актом, люди стали случайной жертвой обстоятельств, отмечает полиция.