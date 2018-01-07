Состояние Олега Табакова вновь ухудшилось

Состояние известного российского актера Олега Табакова снова ухудшилось. Артиста опять подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом 7 января сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что у актера сильно понизилось артериальное давление. На данный момент его состояние оценивается специалистами как тяжелое.

Накануне заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников рассказал журналистам о том, что состояние Табакова улучшилось. При этом он отметил, что из больницы артиста выписывать пока не торопятся.

Напомним, 82-летнего актера доставили в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в Москве в конце ноября. По информации СМИ, у Табакова диагностировали заражение крови. Тогда его решили подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировать.