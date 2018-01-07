Беларусь преодолела спад в экономике, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна преодолела негативные тенденции в экономике.

Это, отметил белорусский лидер, является одним из главных достижений минувшего года, что дает надежды на улучшение жизни простых граждан в новом году. Соответствующее заявление президент Белоруссии сделал 7 января, посещая Свято-Духов кафедральный собор по случаю Рождества Христова. Его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что прошедший год выдался непростым для страны. Глава республики также добавил, что «жизнь у нас не прекрасна, она терпима».