Директор ЦРУ дал оценку деятельности Трампа на посту президента

Вопросы о дееспособности американского лидера Дональда Трампа в этой должности поднимают те, кто не смог смириться с его победой на выборах.

Такое мнение высказал директор ЦРУ Майк Помпео. Дискуссия о действиях Трампа на президентском посту развернулась в Америке после издания книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», в которой приводится нелестная оценка лидера.

В интервью телеканалу Fox News Помпео отметил, что заявления о неспособности Трампа быть президентом являются фантазией и абсурдом. Трамп вовлечен в решение проблем и задает действительно сложные вопросы ЦРУ, подчеркнул глава ведомства.

В расписании Трампа, которое регулярно обнародует пресс-служба Белого дома, указывается, что почти каждое утро он проводит брифинги по вопросам разведки и национальной безопасности.