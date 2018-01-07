Под Смоленском из-за непогоды столкнулись 12 автомобилей

Под Смоленском столкнулись сразу 12 машин.

Три человека пострадали в результате крупной автомобильной аварии, которая произошла на трассе М-1 в Смоленской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Согласно данным собеседника агентства, ДТП произошло 7 января примерно 16:00 в Кардымовском районе области.

По предварительной информации, причиной массовой аварии могли послужить неблагоприятные погодные условия. Отмечается, что в настоящее время сотрудники ГИБДД регулируют движение транспортных средств на данном участке дороги. Состояние пострадавших пока не уточняется. Все детали произошедшего выясняются.