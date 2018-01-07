Вашингтону нужны горячие точки в России, чтобы «все полыхало в огне», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале он написал, что власти США оказывают поддержку оппозиции в Сирийской Арабской Республике, признали Иерусалима столицей Израиля и пытаются разжигать гражданскую войну в Иране. Также Кадыров подчеркнул, что Соединенные Штаты ведут разрушительную политику по отношению к Украине, Грузии, Ираку и Ливии. Глава Чечни напомнил, что российский лидер Владимир Путин всегда был против однополярного мира.

Европа должна осознать, что Россия придерживается позиции справедливости и сохранения жизни на Земле, отметил Кадыров и призвал европейских партнеров объединиться в борьбе с вероломством и безумием США.