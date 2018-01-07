Конькобежцы из РФ стали вице-чемпионами Европы в командной гонке

Мужская сборная из России по конькобежному спорту завоевала серебряную награду в командной гонке на чемпионате Европы.

Об этом 7 января сообщает «Интерфакс». Соревнования проходят в подмосковной Коломне.

За российскую команду выступили Сергей Грязцов, Данила Семериков, Александр Румянцев и Даниил Синицин. Спортсмены из сборной России уступили 1,80 секунду голландским конькобежцам, занявшим первое место в соревнованиях. Бронзовую медаль ЧЕ завоевали спортсмены из Польши.

Напомним, россиянки Екатерина Шихова, Ольга Граф, Наталья Воронина и Анна Юракова также оказались серебряными призерами в женской командной гонке. Девушки уступили голландской сборной 2,54 секунды. Замкнули тройку призеров спортсменки из Германии.