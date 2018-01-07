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Яровая сравнила советника Порошенко с террористами ИГ

Яровая сравнила советника Порошенко с террористами ИГ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сравнила советника украинского президента Юрия Бирюкова, выложившего видео с убийством ополченца в Донбассе, с террористами запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Ранее Бирюков выложил на своей странице в соцсети Facebook видеозапись, на которой, как он заявил, украинский силовик берет на прицел, а затем стреляет в ополченца, сопровождая ролик комментариями.

Как сообщает пресс-служба Яровой, она заявила, что это видео выполнено в стиле террористов ИГ, которые выкладывают в интернет доказательства убийств, которые они совершают от имени и по поручению украинский власти. Депутат также отметила, что Европа еще не поняла, что жители Донбасса являются жертвами государственного террора Украины.

Накануне сообщалось, что Бирюков посмеялся над гибелью ополченца в Донбассе и выложил видео с его убийством с подписью «Шпок и нету».

Яровая сравнила советника Порошенко с террористами ИГ

Автор: Ольга Шпакова
#яровая #россия #донбасс #видео #политика #бирюков
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