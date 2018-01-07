Опубликовано видео, как сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях

Сноубордист спровоцировал сход лавины во время спуска по склону.

Во время тренировочного заезда Альфонс Гарсия находился с оператором, который заснял все происходящее на видео, а после разместил в интернете. Инцидент произошел на склоне Валь-д'Аран, на Пиренейском полуострове.

На кадрах видно, что изначально спуск проходил нормально, но после резкого поворота сноубордиста снежная масса начала сходить со склона в нескольких метрах от него. В какой-то момент спортсмена едва не накрыла снежная плита. В результате спуск обошелся без жертв. Друзья, как можно услышать на видео, пытаются криками приободрить испанца, в итоге он успешно добирается до безопасного места.