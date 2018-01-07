Клинцевич прокомментировал идею считать период нахождения Украины в СССР «оккупацией»

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности ответил на предложение главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Он заявил, что такая теория может быть рассчитана только на молодежь, лишена здравого смысла и свидетельствует о незнании истории. Сенатор отметил, что людей не проведешь - они помнят, что в тот период украинский народ жил богаче, чем в России.

«Россия в буквальном смысле отрывала от себя, чтобы обеспечить другим народам приемлемый уровень жизни. Так кого же тогда считать оккупантом?», - высказался Клинцевич.

Сенатор отметил, что предложение Вятровича не поддается осмыслению.

Ранее сообщалось, что на Украине в расследовании убийства правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской задействовали 300 сотрудников Нацполиции.