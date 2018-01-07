Песков рассказал, в каких церквях крестили родителей президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каких церквях крестили родителей главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне российский лидер принял участие в рождественском богослужении в Симеоновской церкви на Моховой улице в Санкт-Петербурге. Согласно выпискам из церковных документов, датированных 1911 годом, именно в этом храме был крещен отец Путина. Однако в 2011 году, когда Путин, занимавший должность премьер-министра РФ, посещал рождественскую службу в селе Тургиново Тверской области в храме Покрова Пресвятой Богородицы, средства массовой информации сообщали о том, что родителей политика крестили именно там.