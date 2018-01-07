Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Яровая сравнила советника Порошенко с террористами ИГ

Яровая сравнила советника Порошенко с террористами ИГ

 Клинцевич прокомментировал идею считать период нахождения Украины в СССР «оккупацией»

Клинцевич прокомментировал идею считать период нахождения Украины в СССР «оккупацией»
На Украине привлекли 300 полицейских к расследованию убийства правозащитницы — СМИ​​​​​​​

На Украине привлекли 300 полицейских к расследованию убийства правозащитницы — СМИ​​​​​​​

 Бывший министр экономики Украины рассказал о зависимости Киева от МВФ

Бывший министр экономики Украины рассказал о зависимости Киева от МВФ
Опубликовано видео, как сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях

Опубликовано видео, как сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях

 Парижане почтили память жертв терактов 2015 года

Парижане почтили память жертв терактов 2015 года
Яровая сравнила советника Порошенко с террористами ИГ

Яровая сравнила советника Порошенко с террористами ИГ

 Клинцевич прокомментировал идею считать период нахождения Украины в СССР «оккупацией»

Клинцевич прокомментировал идею считать период нахождения Украины в СССР «оккупацией»
На Украине привлекли 300 полицейских к расследованию убийства правозащитницы — СМИ​​​​​​​

На Украине привлекли 300 полицейских к расследованию убийства правозащитницы — СМИ​​​​​​​

 Бывший министр экономики Украины рассказал о зависимости Киева от МВФ

Бывший министр экономики Украины рассказал о зависимости Киева от МВФ
Опубликовано видео, как сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях

Опубликовано видео, как сноубордист спровоцировал сход лавины в Пиренеях

 Парижане почтили память жертв терактов 2015 года

Парижане почтили память жертв терактов 2015 года
17:43   7 Января 2018
Россия
50

«Анжи» расторг контракт с футболистом Гулиевым

«Анжи» расторг контракт с футболистом Гулиевым

Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России по футболу Аяз Гулиев покидает клуб «Анжи», в котором он выступал на правах аренды.

Соответствующая информация появилась 7 января на официальном сайте махачкалинской команды.

«Футбольный клуб «Анжи» расторг соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым», — говорится в сообщении ФК.

За дагестанскую команду спортсмен провел 22 игры в течение сезонов-2016/2017 и 2017/2018 годов. На его счету лишь один гол, который был забит футболистом в матче с «Арсеналом» (3:2).

Аяз Гулиев является вице-чемпионом Европы среди юношей (U-19) в составе сборной России.

Автор: Алла Ларионова
#футбол #анжи #гулиев
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2111
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4141
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
15906
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14473
Новости smi2.ru
Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

 Скончался известный травматолог Владимир Юлов

Скончался известный травматолог Владимир Юлов

 ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины