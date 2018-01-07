«Анжи» расторг контракт с футболистом Гулиевым

Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России по футболу Аяз Гулиев покидает клуб «Анжи», в котором он выступал на правах аренды.

Соответствующая информация появилась 7 января на официальном сайте махачкалинской команды.

«Футбольный клуб «Анжи» расторг соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым», — говорится в сообщении ФК.

За дагестанскую команду спортсмен провел 22 игры в течение сезонов-2016/2017 и 2017/2018 годов. На его счету лишь один гол, который был забит футболистом в матче с «Арсеналом» (3:2).

Аяз Гулиев является вице-чемпионом Европы среди юношей (U-19) в составе сборной России.