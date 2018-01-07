Пять человек пострадали в ДТП в Балашихе

Столкнулись маршрутный микроавтобус и легковушка.

Пять человек пострадали в аварии в подмосковной Балашихе. Как рассказал источник в экстренных службах региона, произошло столкновение маршрутного такси с легковушкой. Об этом пишет РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие случилось на федеральной автотрассе М7 «Волга». Правоохранители занялись выяснением обстоятельств ЧП.

В начале января произошла крупная авария в ХМАО. Два автомобиля врезались лоб в лоб на трассе «Ханты-Мансийск — Нягань», в результате чего погибли 10 человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего было инициировано уголовное дело. Также в сеть попали кадры с места аварии.