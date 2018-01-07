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На Украине привлекли 300 полицейских к расследованию убийства правозащитницы — СМИ​​​​​​​

На Украине привлекли 300 полицейских к расследованию убийства правозащитницы — СМИ​​​​​​​

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17:35   7 Января 2018
Россия
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Пять человек пострадали в ДТП в Балашихе

Пять человек пострадали в ДТП в Балашихе

Столкнулись маршрутный микроавтобус и легковушка.

Пять человек пострадали в аварии в подмосковной Балашихе. Как рассказал источник в экстренных службах региона, произошло столкновение маршрутного такси с легковушкой. Об этом пишет РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие случилось на федеральной автотрассе М7 «Волга». Правоохранители занялись выяснением обстоятельств ЧП.

В начале января произошла крупная авария в ХМАО. Два автомобиля врезались лоб в лоб на трассе «Ханты-Мансийск — Нягань», в результате чего погибли 10 человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего было инициировано уголовное дело. Также в сеть попали кадры с места аварии.

Автор: Ольга Шпакова
#авария #дтп #происшествия #балашиха
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