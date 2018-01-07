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 Парижане почтили память жертв терактов 2015 года

Парижане почтили память жертв терактов 2015 года
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На Украине привлекли 300 полицейских к расследованию убийства правозащитницы — СМИ​​​​​​​

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 Парижане почтили память жертв терактов 2015 года

Парижане почтили память жертв терактов 2015 года
17:34   7 Января 2018
Весь мир
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Парижане почтили память жертв терактов 2015 года

Парижане почтили память жертв терактов 2015 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой, мэр Парижа Анн Идальго и ряд министров страны 7 января почтили возложением венков и минутой молчания память жертв террористических актов 7-9 января 2015 во французской столице.

Об этом сообщает «Интерфакс». Организованные властями города церемонии оказались довольно скромными и прошли без выступлений в соответствии с пожеланием членов семей погибших. Они были посвящены памяти 17 человек, которые скончались три года назад в результате атаки террористов - братьев Саида и Шерифа Куаши и Амеди Кулибали - при нападениях на редакцию издания Charlie Hebdo и кошерный магазин.

Парижане почтили память жертв терактов 2015 года

Венки и цветы возложили перед бывшим помещением редакции журнала на улице Николя-Аппер в память одиннадцати жертв - сотрудников издания. После этого процессия направилась на бульвар Ришар Ленуар на место смерти полицейского Ахмеда Мерабе, которого убили при попытке задержать убегавших братьев Куаши. Затем собравшиеся почтили память четырех жертв, павших в кошерном магазине у Венсенских ворот 9 января 2015 года в результате захвата заложников террористом Кулибали, который накануне убил полицейского Клариссу Жан-Филипп.

Автор: Алла Ларионова
#теракт #траур #париж
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