Первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой в воскресенье, 7 января, заявил, что к расследованию дела об убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской были привлечены 300 сотрудников Нацполиции.

По данным УНН, Яровой сообщил, что в настоящий момент работа по расследованию убийства Ноздровской продолжается, несмотря на рождественские праздники. При этом замглавы МВД подчеркнул, что расследование находится на его личном контроле.

Напомним, что ранее стало известно, что украинская полиция рассматривает четыре версии убийства правозащитницы Ноздровской. Также сообщалось, что женщина умерла от множественных колото-резаных ран.