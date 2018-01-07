Скончался мужчина, пострадавший при взрыве у станции метро в Стокгольме

Об этом сообщили в местной полиции.

Как пишет РИА Новости, происшествие случилось в районе Худдинге. Внимание 60-летнего мужчины, проходящего мимо станции метро Ворбю, привлек предмет, лежащий за земле. Подняв его, тот взорвался и ранил как самого мужчину, так и женщину 45 лет, стоящую рядом.

Как сообщалось, пострадавший был доставлен в больницу. Информация об инциденте поступила в 13.07 (мск). Место происшествия было оцеплено сотрудниками полиции.

Ранее стало известно, что в Ирландии мигрант совершил нападение с ножом на нескольких людей. Инцидент произошел в Дандолке. В результате нападения погиб один человек, еще двое были ранены.