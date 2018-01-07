Американский самолет провел многочасовую разведку у побережья Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon 7 января совершил многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма.

Соответствующие мониторинговые данные появились на западных авиационных ресурсах. Согласно их информации, американский морской разведчик с бортовым номером 168432 и позывным PS076, который поднялся в небо с авиабазы Сигонелла, расположенной на Сицилии, на протяжении длительного времи курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.

С начала 2018 года это уже, по меньшей мере, второй полет разведывательного самолета ВМС США рядом с побережьем Крыма. Первый полет был зафиксирован 1 января. Кроме того, 4 и 5 января стратегические разведывательные ВВС США RC-135W совершили полеты рядом с границами Калининградской области на Балтике.