В сеть выложили видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля

Медики оценивают состояние циркачки как тяжелое.

В цирке белорусского города Гомель воздушная гимнастка из московской труппы сорвалась на пол в ходе выполнения высотного акробатического трюка. Инцидент засняли на видео.

Как информируют местные СМИ, происшествие случилось 5 января. В город приехал выступать коллектив Алишера Алимева. Как указывалось в афише, «гимнасты исполнят феноменальные трюки на высоте девятиэтажного здания».

20-летняя циркачка упала мимо страховочной сетки на пол манеж. Очевидцы сообщают, что девушку не смог удержать партнер по номеру. Пострадавшая попала в больницу с тяжелой травмой головы. В настоящее время девушка находится в реанимации.