Генпрокуратура РФ назвала самое распространённое преступление в 2017 году

В 2017 году мошенничества стали одними из самых распространенных видов преступлений.

По данным Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности в России за 11 месяцев 2017 года, в среднем в стране регистрировалось одно преступление данного вида каждые три минуты.

Генпрокуратура также сообщает, что «количество преступлений, совершенных в форме мошенничества (ст. 159, 159.6 УК РФ), по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 6,8% и составило 204 870». Вместе с тем раскрываемость случаев мошенничества в России составляет 25%, в то время как общая раскрываемость всех преступлений на территории Российской Федерации составляет 54%.