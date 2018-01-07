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16:58   7 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Бывший министр экономики Украины рассказал о зависимости Киева от МВФ

Бывший министр экономики Украины рассказал о зависимости Киева от МВФ

Украинские валютные резервы в основном сформированы за счет внешних кредитов.

Такое заявление сделал экс-министр экономики страны Виктор Суслов. Он предположил, что было бы правильно начать сокращать объемы сотрудничества с Международным валютным фондом, однако в настоящее время сделать это невозможно. В том случае, если Киев решит приостановить сотрудничество с МВФ, он перестанет получать поддержку от ЕС и прочих международных партнеров, заявил Суслов. Он также отметил, что даже проекты строительства метрополитена в Днепре, Харькове и Киеве завязаны на внешнее финансирование.

Крупнейший кредитор Украины — МВФ — в минувшем году выделил Киеву один транш на миллиард долларов, следующий транш запланирован на 2018 год. В общей сложности Киев за три года получил четыре транша на сумму 8,5 миллиарда долларов.

 

Автор: Ольга Шпакова
#украина #экономика #киев #мвф
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