Кадыров перевезет в Чечню 104-летнюю россиянку, обнаруженную в Азербайджане

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен перевезти в Чечню найденную в Азербайджане и помещенную в приют пожилую женщину.

Ранее МВД Азербайджана сообщило о том, что направило в Чечню и Дагестан запросы, после того как 104-летняя Мадина Алиева была обнаружена в беспомощном состоянии на западе страны. Женщина заявила о том, что является уроженкой Дагестана и чеченкой по национальности. Кадыров отметил, что сразу после появления информации о найденной в Азербайджане чеченке поручил выяснить все детали.