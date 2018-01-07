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16:39   7 Января 2018
Россия
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Кадыров перевезет в Чечню 104-летнюю россиянку, обнаруженную в Азербайджане

Кадыров перевезет в Чечню 104-летнюю россиянку, обнаруженную в Азербайджане

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен перевезти в Чечню найденную в Азербайджане и помещенную в приют пожилую женщину.

Ранее МВД Азербайджана сообщило о том, что направило в Чечню и Дагестан запросы, после того как 104-летняя Мадина Алиева была обнаружена в беспомощном состоянии на западе страны. Женщина заявила о том, что является уроженкой Дагестана и чеченкой по национальности. Кадыров отметил, что сразу после появления информации о найденной в Азербайджане чеченке поручил выяснить все детали.

«В понедельник совместно с посольством России в Азербайджане будет решен вопрос перевозки Алиевой в Чечню. Главное, что Алиева нуждается в срочной помощи. Она ей будет оказана», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети Mylistory.

Автор: Алла Ларионова
#кадыров #чечня #азербайджан
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