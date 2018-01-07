Скворцова рассказала, как будет работать телемедицина в России

Министерство здравоохранения России собирается организовать круглосуточную работу телемедицины в этом году.

Об этом проинформировала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Федеральный закон о телемедицине, который предусматривает выписку электронных рецептов и оказание медицинской помощи дистанционно, приняли 29 июля.

Документ впервые вводит возможность оказания врачебной помощи с помощью телемедицинских технологий. Закон начал действовать в стране 1 января 2018 года, отдельные положения вступят в силу через год.

По словам Скворцовой, задачей ведомства в 2018 году является отшлифовка деятельности этих профильных телемедицинских систем. Необходимо сделать телемедицину круглосуточной, чтобы услуга могла быть доступна из любого российского региона. Она также отметила, что планируется проводить видеоконференции, разборы сложных и летальных случаев.