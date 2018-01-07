Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Генпрокуратура РФ назвала самое распространённое преступление в 2017 году

Генпрокуратура РФ назвала самое распространённое преступление в 2017 году

 Американский самолет провел многочасовую разведку у побережья Крыма

Американский самолет провел многочасовую разведку у побережья Крыма
Бывший министр экономики Украины рассказал о зависимости Киева от МВФ

Бывший министр экономики Украины рассказал о зависимости Киева от МВФ

 В сеть выложили видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля

В сеть выложили видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля
В Совфеде прокомментировали требование Евросоюза о компенсации за санкции

В Совфеде прокомментировали требование Евросоюза о компенсации за санкции

 Мэй: Трамп действует в интересах США

Мэй: Трамп действует в интересах США
Генпрокуратура РФ назвала самое распространённое преступление в 2017 году

Генпрокуратура РФ назвала самое распространённое преступление в 2017 году

 Американский самолет провел многочасовую разведку у побережья Крыма

Американский самолет провел многочасовую разведку у побережья Крыма
Бывший министр экономики Украины рассказал о зависимости Киева от МВФ

Бывший министр экономики Украины рассказал о зависимости Киева от МВФ

 В сеть выложили видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля

В сеть выложили видео падения воздушной гимнастки в цирке Гомеля
В Совфеде прокомментировали требование Евросоюза о компенсации за санкции

В Совфеде прокомментировали требование Евросоюза о компенсации за санкции

 Мэй: Трамп действует в интересах США

Мэй: Трамп действует в интересах США
16:11   7 Января 2018
Россия
59

Скворцова рассказала, как будет работать телемедицина в России

Скворцова рассказала, как будет работать телемедицина в России

Министерство здравоохранения России собирается организовать круглосуточную работу телемедицины в этом году.

Об этом проинформировала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Федеральный закон о телемедицине, который предусматривает выписку электронных рецептов и оказание медицинской помощи дистанционно, приняли 29 июля.

Документ впервые вводит возможность оказания врачебной помощи с помощью телемедицинских технологий. Закон начал действовать в стране 1 января 2018 года, отдельные положения вступят в силу через год.

По словам Скворцовой, задачей ведомства в 2018 году является отшлифовка деятельности этих профильных телемедицинских систем. Необходимо сделать телемедицину круглосуточной, чтобы услуга могла быть доступна из любого российского региона. Она также отметила, что планируется проводить видеоконференции, разборы сложных и летальных случаев.

 

Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #минздрав #скворцова #телемедицина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2088
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4123
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
15798
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14456
Новости smi2.ru
Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

 Скончался известный травматолог Владимир Юлов

Скончался известный травматолог Владимир Юлов

 ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины