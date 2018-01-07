В Совфеде прокомментировали требование Евросоюза о компенсации за санкции

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Весь мир
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Первый зампредсед комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров назвал беспределом требование Европейского союза о взыскании с РФ 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.

Напомним, что ранее издание Politico сообщило, что Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя.

«Пока то, что заявляет ЕС,  — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?»  — приводит слова Джабарова RT.

По словам российского сенатора, претензии со стороны ВТО ставят под вопрос необходимость участия Российской Федерации в этой организации, так как членство в ней не дает стране ничего, кроме проблем и «полной незащищенности от санкционной политики».

Кроме того, Джабаров подчеркнул, что даже случае, если суд признает законными требования Евросоюза, Россия должна отказаться от их исполнения. Напомним, что ранее стало известно, что ЕС намерен потребовать  порядка 1,4 миллиардов евро в год из-за ограничения импорта свинины.

Автор: Анастасия Ягужинская
#ес #совфед #санкции #джабаров #свинина
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