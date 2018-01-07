Минобороны рассказало о техническом оснащении РВСН

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в минувшем году получили свыше 50 единиц инженерной техники, а также более 300 тонн инженерного имущества.

Об этом сообщает 7 января РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации. В российском военном ведомстве также отметили, что полученное в 2017 году вооружение значительно превышает объемы поставок прошлых лет.

Кроме того, в настоящее время проводится внедрение в РВСН перспективных средств инженерного вооружения с целью повышения маневренности и живучести новых боевых ракетных комплексов. К их числу, подчеркнули в Минобороны России, относится машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также машины «Листва», которые сегодня используются для дистанционного разминирования.