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15:29   7 Января 2018
Россия
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ВКС РФ сопроводили за год более тысячи космических объектов

ВКС РФ сопроводили за год более тысячи космических объектов

Воздушно-космические силы (ВКС) в 2017 году обнаружили и приняли на сопровождение более тысячи космических объектов.

Как сообщает российское Министерство обороны, также Воздушно-космические силы Российской Федерации проконтролировали вывод на орбиты 350 космических аппаратов.

Как говорится в сообщении, в рамках боевых дежурств по обеспечению контроля космического пространства за прошлый год ВКС России выполнили более двух тысяч заданий по контролю изменений космической обстановки. Специалисты Главного центра разведки космической обстановки уделяли особое внимание контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем.

Ранее стали известны сроки выпуска в России «летающего» автомобиля.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #минобороны #вкс рф #космос
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