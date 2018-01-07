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 Мэй: Трамп действует в интересах США

Мэй: Трамп действует в интересах США
15:45   7 Января 2018
Весь мир
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Мэй: Трамп действует в интересах США

Мэй: Трамп действует в интересах США

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что считает американского лидера Дональда Трампа человеком, действующим в интересах Соединенных Штатов.

«Когда я имею дело с президентом Трампом, я вижу, что он тот человек, который уверен, что принимаемые им решения в полной мере отвечают интересам США», — заявила премьер-министр в интервью ВВС.

Таким образом Мэй по просьбе ведущего прокомментировала заявление журналиста Майкла Вольфа о том, что Трамп по своему уровню интеллекта не должен занимать пост президента страны. Напомним, что заявление содержится в скандальной книге Вольфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

Автор: Анастасия Ягужинская
#великобритания #сша #трамп #мэй #вольф
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