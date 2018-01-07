В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и утонула

О пропаже ребенка сообщили накануне. Поисками ребенка занимались полицейские и волонтеры поискового отряда «Ты не один».

Следователи в Вологде занимаются установлением причин гибели семилетней девочки, которая утонула, провалившись под лед. Об этом проинформировали в пресс-службе областного Следственного управления Следственного комитета России.

Сообщение о пропаже ребенка из микрорайона Лукьяново в Вологде поступило накануне. Она гуляла с подругами, но не вернулась домой.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, что девочка вышла на лед реки, провалилась и утонула.

Инициирована доследственная проверка по факту гибели ребенка в реке. Следователи устанавливают причины гибели девочки, ведется работа с очевидцами.