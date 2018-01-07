Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России

Автомобиль рассчитан на 500 килограммов груза.

Работы по созданию российского летающего автомобиля могут завершиться через три года. Сроки озвучил директор компании‐разработчика «Промсервис» Юрий Баженов, пишет Интерфакс.

Проект больше напоминает самолет, чем автомобиль - это уникальный транспорт, который способен на сверхкороткий взлет и посадку для перевозок грузов. Его смогут применять в условиях бездорожья. Аппаратом можно управлять вручную и в беспилотном режиме. Летающим автомобилем его стали называть за простоту в управлении и доступность использования взлетно-посадочных площадок.