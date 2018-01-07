Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и утонула

В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и утонула

 Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России

Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России
Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

 Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана
Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет

Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет

 В Сиднее температура достигла рекордных 47 градусов по Цельсию

В Сиднее температура достигла рекордных 47 градусов по Цельсию
В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и утонула

В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и утонула

 Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России

Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России
Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

 Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана
Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет

Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет

 В Сиднее температура достигла рекордных 47 градусов по Цельсию

В Сиднее температура достигла рекордных 47 градусов по Цельсию
15:06   7 Января 2018
Россия
94

Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России

Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России

Автомобиль рассчитан на 500 килограммов груза.

Работы по созданию российского летающего автомобиля могут завершиться через три года. Сроки озвучил директор компании‐разработчика «Промсервис» Юрий Баженов, пишет Интерфакс.

Проект больше напоминает самолет, чем автомобиль - это уникальный транспорт, который способен на сверхкороткий взлет и посадку для перевозок грузов. Его смогут применять в условиях бездорожья. Аппаратом можно управлять вручную и в беспилотном режиме. Летающим автомобилем его стали называть за простоту в управлении и доступность использования взлетно-посадочных площадок.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #летающий автомобиль
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2064
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4110
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
15693
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14446
Новости smi2.ru
Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

 Скончался известный травматолог Владимир Юлов

Скончался известный травматолог Владимир Юлов

 ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины