Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет

Французская певица Франс Галль после продолжительной болезни ушла из жизни в возрасте 70 лет, передает Franceinfo.

По данным радиостанции, причиной смерти Галль стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении двух последних лет своей жизни.

«Существуют слова, которые никогда не хотелось бы произносить. Франс Галль 7 января отошла в Чистый рай после двух лет сражения с рецидивом рака, которое она вела в тайне и с достоинством», — приводит слова представительницы певицы Женевьевы Салама информагентство Agence France Presse.

Напомним, что популярность французской исполнительнице принесла победа на песенном конкурсе «Евровидение» в 1965 году, где она представляла Люксембург с песней Poupee de cire, poupee de son.