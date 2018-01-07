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Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет

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15:04   7 Января 2018
Весь мир
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Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет

Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет

Французская певица Франс Галль после продолжительной болезни ушла из жизни в возрасте 70 лет, передает Franceinfo.

По данным радиостанции, причиной смерти Галль стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении двух последних лет своей жизни.

«Существуют слова, которые никогда не хотелось бы произносить. Франс Галль 7 января отошла в Чистый рай после двух лет сражения с рецидивом рака, которое она вела в тайне и с достоинством», — приводит слова представительницы певицы Женевьевы Салама информагентство Agence France Presse.

Напомним, что популярность французской исполнительнице принесла победа на песенном конкурсе «Евровидение» в 1965 году, где она представляла Люксембург с песней Poupee de cire, poupee de son.

 

 

Автор: Анастасия Ягужинская
#смерть #певица #франс галль
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