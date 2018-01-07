Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет
Французская певица Франс Галль после продолжительной болезни ушла из жизни в возрасте 70 лет, передает Franceinfo.
По данным радиостанции, причиной смерти Галль стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении двух последних лет своей жизни.
«Существуют слова, которые никогда не хотелось бы произносить. Франс Галль 7 января отошла в Чистый рай после двух лет сражения с рецидивом рака, которое она вела в тайне и с достоинством», — приводит слова представительницы певицы Женевьевы Салама информагентство Agence France Presse.
Напомним, что популярность французской исполнительнице принесла победа на песенном конкурсе «Евровидение» в 1965 году, где она представляла Люксембург с песней Poupee de cire, poupee de son.
.@Culturebox revient sur le parcours de France Gallhttps://t.co/1PcBsc3mIX pic.twitter.com/otmMWNx9GS— franceinfo plus (@franceinfoplus) 7 января 2018 г.