В Сиднее температура достигла рекордных 47 градусов по Цельсию

Метеорологическая служба Австралии зафиксировала в Сиднее самой высокой температурой за последние 80 лет.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге Twitter метеорологического бюро австралийского штата Новый Южный Уэльс. По данным службы, столь температура последний раз была зафиксирована в Сиднее в 1939 году.

Также сообщается, что власти страны выпустили предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой. Станции для бесплатного набора воды установлены в городе. Телеканал ABC информирует, что в результате аномальной жары несколько человек были госпитализированы.

#SydneyHeat: Sorry, in our earlier checks we missed a 47.8 degrees C temperature recorded at an old #Richmond station (now closed) in 1939. 47.3 today still beats the previous #Penrith record.