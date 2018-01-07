В Стокгольме у метро прогремел взрыв

Инцидент произошел в районе Худдинге.

Один человек был серьезно ранен после того, как поднял неизвестный предмет неподалеку от станции метро Ворбю в Стокгольме. Об этом проинформировала местная полиция. Пострадавшего доставили в больницу, пишет РИА Новости.

По некоторым данным, пострадавшим является мужчина. Он поднял с земли гранату. Данные об инциденте поступили в 13.07 (мск). Правоохранители оцепили место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ирландии мигрант, вооруженный ножом, совершил нападение на людей. Инцидент произошел на одной из улиц города Дандолк. Жертвами атаки стал один человек, еще двое были ранены.