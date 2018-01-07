Российский альпинист сорвался на Эльбрусе

Альпинист из Астрахани сорвался в ходе восхождения на Эльбрус, в настоящий момент на его поиски выдвинулась группа спасателей.

Об этом передает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, в воскресенье, 7 января, в 12:54 по московскому времени поступило сообщение, что на горе Эльбрус в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров сорвался альпинист из Астрахани.

В сообщении ГУ МЧС уточняется, что на поиски альпиниста выдвинулась группа из шести спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ на двух единицах техники.