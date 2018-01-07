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14:23   7 Января 2018
Россия
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Эксперт: Роскомнадзор готов защищать добросовестных россиян от блокировки в Instagram

Эксперт: Роскомнадзор готов защищать добросовестных россиян от блокировки в Instagram

Администрация Instagram после прямого обращения Роскомнадзора разблокировала официальный аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». В настоящий момент профиль вновь доступен.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с журналистами прокомментировал инцидент с аккаунтом «Аптекарского огорода».

Он отметил, что Instagram активно борется с махинациями и спамом. Однако, по словам эксперта, единственным, из-за чего можно было предъявить претензии к данной странице, является ее неофициальный статус — отсутствие верификации, так как в случае с аккаунтом Ботанического сада никакой речи о коммерческом интересе не идет. При этом из контента, размещенного в профиле Ботанического сада, понятно, что его ведут работники, для которых Instagram является главным средством коммуникации с аудиторией.

Эксперт: Роскомнадзор готов защищать добросовестных россиян от блокировки в Instagram

«Поэтому, каковы бы ни были причины блокировки аккаунта, к ней надо было подходить как минимум после общения с его администрацией, чего руководство соцсети не сделало», — отметил Простаков.

По этой причине, подчеркнул эксперт, в случае с Ботаническим садом МГУ необходима была поддержка аккаунта, чтобы восстановить его работу, а также предотвратить возникновение подобного рода ситуаций дальнейшем. По примеру данного инцидента любые профили запросто могут быть заблокированы в Instagram без объяснения причин, а их аудитории будет закрыт доступ к привычным способам общения.

«Такую поддержку Ботаническому саду оказал Роскомнадзор, продемонстрировав готовность защищать интересы российской интернет-аудитории и различных некоммерческих просветительских проектов, предназначенных для нее», — добавил он.

Инцидент с аккаунтом «Аптекарского огорода» демонстрирует, что необоснованная блокировка аккаунтов встретила противодействие со стороны Роскомнадзора, заявил Простаков. У добросовестных российских пользователей имеется достаточно эффективный способ защиты в Сети в лице этого ведомства, отметил он.

Автор: Алла Ларионова
#роскомнадзор #социальные сети #instagram
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