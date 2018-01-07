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14:05   7 Января 2018
Россия
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В рождественском служении на Валааме поучаствовали военные

В рождественском служении на Валааме поучаствовали военные

Военные радиотехнического подразделения Западного военного округа из числа послушников Спасо-Преображенского монастыря поучаствовали в рождественском молебне на острове Валаам.

После причащения они вернулись в воинскую часть, проинформировали в пресс-службе ЗВО, сообщает петербургский интернет-портал «Interessant». Все служащие отдельной радиолокационной роты были призваны в минувшем году и в это же время приняты в послушники Валаамского монастыря. С 1995 года в этом подразделении проходят службу послушники монастыря.

Дежурные расчеты роты и в праздник несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных рубежей на Северо-Западе Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиян с наступлением Рождества и пожелал благополучия.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #рождество #валаам
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