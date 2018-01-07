Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

Член Международного союза юристов Валерий Ванин объяснил, в каком случае Евросоюз может требовать от РФ ежегодных выплат из-за эмбарго на ввоз свинины.

Об этом сообщает RT. Эксперт отметил, что российская сторона подала документы в ВТО, уведомляя о том, что она выполнила предписание организации об отмене запрета на импорт свинины из стран-членов ВТО по фитосанитарным причинам, но сохраняет запрет на ввоз этого мяса после введения секторальных санкций. В данном случае арбитраж ВТО, отметил юрист, обязан перенести рассмотрение вопроса из плоскости фитосанитарных требований в плоскость санкционных.

В этом случае, подчеркнул он, РФ сможет подать иск, основываясь на прецеденте судебного решения. Против Европейского союза РФ может выступить по каждой позиции, по которой ограничили ее возможности во внешней торговле с европейскими государствами.